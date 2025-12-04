Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

- Osmaniye'de 3 araçlı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü.
- Yaralı 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
- Kaza için inceleme başlatıldı.
Osmaniye'de feci kaza...
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içinde sıkışan 1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.