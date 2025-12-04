Abone ol: Google News

Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kentte 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kazada 1’i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 21:51
  • Osmaniye'de 3 araçlı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü.
  • Yaralı 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
  • Kaza için inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de feci kaza...

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içinde sıkışan 1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

