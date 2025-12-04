Manisa'da 80 kişilik kavgada taş, sopa ve silahlar kullanıldı Gölmarmara ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 kişinin dahil olduğu büyük bir kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda 1 kişi yaralandı.

Göster Hızlı Özet Manisa Gölmarmara'da iki kişi arasındaki tartışma, 80 kişinin katıldığı bir kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda bir kişi yaralanırken, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Olayla ilgili yakalama işlemleri ve adli tahkikat başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık Kavşağında, kahve işletmecisi Ercan Ç. ile Ozanca Mahallesi Muhtarı Menderes A. arasında kahvede huzursuzluk çıkartılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederken, Ercan Ç. yaralandı. Yaralı, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Olayın ardından tarafların çevrelerinden topladığı kişilerle yaklaşık 80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı. Tarafların uzak mesafelerden birbirlerine taş ve sopalar fırlattığı esnada, muhtar Menderes A. ve taraflardan Coşkun A.'nın silahla havaya ateş açtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan olay jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kavga tamamen sona erdi. Olaya karışan şahıslarla ilgili yakalama işlemlerinin yapıldığı, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gerekli adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

