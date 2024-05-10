Ankara'da kiracıya 55 günde jet tahliye kararı Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ev sahibi F.N.'nin 1 Mart'ta kiracısı U.T.'ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı.

DHA

Ev sahibi olan F.N., Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde 9 yıldır kirada oturan U.T.'den, kendisi oturacağı gerekçesiyle evi boşaltmasını istedi.

1800 TL'ye oturan U.T., evden çıkmayacağını belirtirken ev sahibi ise tahliye davası açtı.

Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada sonuçlandı.

Mahkeme, kiracının ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verileri uyarınca sulh hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle tahliye kararı verdi. Karar, üst mahkemeye de kapalı olarak kesinleşti.

"İhtiyaç nedeniyle tahliye davası"

Ev sahibinin avukatı Senem Yılmazel, tahliye davalarının normal şartlarda yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu bir ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıydı. Öncelikle bu davalarda ihtiyacın gerçek ve samimi olması şarttır. Biz dava dilekçemizle bütün güçlü delillerimizi sunmuştuk. Ön inceleme duruşmasında tanığımızı da hazır ettik.

Burada ihtiyacın gerçek olduğunu, samimi olduğunu tanık da ifade etti. Ve ilk celsede tahliyeye karar verildi. Ve bu karar kesin; üst mahkeme yolu da kapalı. Böylece ilk celsede tahliye kararı çıkmış oldu." dedi.

"Emsal olacak bir karar"

Kanunda istinaf sınırı olduğuna dikkat çeken Avukat Senem Yılmazel, "Bu her yıl değişir. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme yolu kapalı. Yani ilk celsede tahliyeye karar verilmiş oldu. Normalde dava sürecinde önce dilekçe aşaması olur; dava açılır, davaya cevap verilir. Sonra ön inceleme günü verilir.

Ön inceleme gününde tahkikata geçilmesi için belli araştırmalar yapılır, tanıklar için gün verilir. Ve yargılama oldukça uzun süre, en az 2 yıla yakın sürebilir. Bizim davamız 2 ay dolmadan bitti. Kira bedeli düşükse, ihtiyaç da gerçek ve samimiyse tahliye davalarına emsal olacak bir karar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)