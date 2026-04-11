İran heyeti Pakistan'da "Hamaney temalı" rozet taktı

ABD-İran arasında ateşkes imzalandı.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından da gözler Pakistan'a çevrildi.

İki ülke arasındaki müzakereler için Pakistan tercih edildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek olan müzakereler için İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Gün boyu sürmesi beklenen görüşme için Şahbaz Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığı belirtilirken görüşmenin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığı belirtildi.

MÜZAKERE HEYETİNDE KİMLER YER ALIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi.

Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.

İran heyetinde ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bulunuyor.

ROZET DETAYI

Görüşmelerde, İran heyetindeki "rozet detayı" dikkati çekti.

İran heyetinin taktığı rozetlerde Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney'in fotoğraflarının olduğu görüldü.

Heyetin hepsinin siyah takım elbise giymesi de görüşmenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

MASADA YER ALACAK KONULAR

Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.

Washington yönetimi, Boğaz'ın açık tutulmasını küresel enerji güvenliği açısından hayati görürken, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması da masadaki en zorlu başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Trump yönetiminin temel hedefinin, savaşı sonlandırarak siyasi bir zafer ilan etmek olduğu değerlendiriliyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.