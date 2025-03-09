Ankara'da kişisel bilgileri yasa dışı sorgulayanlara yönelik operasyon düzenlendi

AA
Ankara İl Jandarma Komutanlığı başarılı bir çalışmaya imza attı..
Operasyona ilişkin bilgileri paylaşan İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye faaliyetleri sonucunda, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığının belirlendiğini ifade etti.
5 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI SİBER OPERASYON
Sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı tespit edildi.
Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTI
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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