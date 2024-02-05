İHA
Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...
Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.
Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, okullarına gidemez duruma geldi.
Küçük çocuk saldırıya uğradı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda sokak köpekleri saldırdı.
Sürü halinde gezen köpekler yolda yürüyen çocuğun üzerine doğru havlayarak koşmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekler uzaklaştırılırken küçük çocuk korkmuş bir şekilde yoluna devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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