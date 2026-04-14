İran'dan savaş tazminatı talebi: 270 milyar dolar

İran, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında 'İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi' şartının da yer aldığını duyurmuştu.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu İran müzakere heyetinin Pakistan'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.

270 MİLYAR DOLAR

Savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu belirten Muhacerani, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.

Muhacerani, söz konusu tazminatın zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.

5 ÜLKEDEN TAZMİNAT TALEBİ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani de ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ettiklerini belirtti.

İran devlet televizyonu, İravani'nin konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden konseye sunulduğu hatırlatıldı.

İravani, mektubunda, "İran, saldırganların (ABD-İsrail) söz konusu devletlerin topraklarını kullandığını ve bazı sivil hedeflere yönelik yasadışı saldırılara doğrudan katıldıklarını bildirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülen mektupta İran'a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.