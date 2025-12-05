Ankara'da öğretmenle alay eden öğrencilere polis incelemesi Lisede öğretmen 61 yaşındaki M.C. ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması sürerken, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmen M.C. ile alay ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Okul yönetimi, olayla ilgili disiplin soruşturması başlatırken, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yapıyor.

Yaralanarak hastanede tedavi gören ve öğrencilerinden şikayetçi olmayan öğretmen M.C.'nin, evde tedavisi sürüyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ankara Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. EKİPLER BİLGİ ALDI Yaklaşık 20 gün önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu. ÖĞRETMEN TABURCU EDİLDİ Öte yandan hafta başı okulda dengesini kaybedip düşerek yaralanan öğretmen M.C., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. ŞİKAYETÇİ OLMADI Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi 3. Sayfa Haberleri Aksaray'da hastaneden dönen karı koca kaza yapıp hastanelik oldu

