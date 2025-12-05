Kocaeli'de yangında ölen yaşlı adamla ilgili acı detay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki prefabrik evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden evdeki kadın ve 2 çocuk, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

YAŞLI ADAM EVDEN ÇIKAMADI

Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği operasyonla iki bacağı da ampute edilen Asım Bal ise yangın sırasında evden çıkamadı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evden çıkarılan ve ağır yaralanan Asım Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.