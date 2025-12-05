Aksaray'da hastaneden dönen karı koca kaza yapıp hastanelik oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'dan Adana istikametine seyreden 52 yaşındaki Süleyman D. idaresindeki tır, hastanedeki muayeneden Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesindeki evlerine giden Durmuş A. yönetimindeki hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak durabilirken, araç sürücüsü ve yanında yolcu konumundaki eşi Lefan A. hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, sürücü Durmuş A. ise tedaviyi reddetti.

"TIR GELMEDEN GEÇERİM DEDİM AMA GEÇEMEDİM"

Yaşanan kazayı anlatan Durmuş A., "Ana yola çıkarken bu taraf serbestti, diğer yönden tır geliyordu. Tır gelmeden geçerim dedim ama geçemedik çarpıştık." dedi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kara yolunda, bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.