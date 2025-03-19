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DHA

Başıboş köpek vahşetine bir yenisi daha eklendi..

Son olay Ankara'da yaşandı..

Akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından, metruk bir binanın önünde bir çocuk cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elmuhammed’e ait olduğu belirlendi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA KÖPEK ISIRIKLARI SAPTANDI

Yapılan incelemelerde kız çocuğunun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.