Ankara'da ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili yeni iddialar

İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çevredeki vatandaşlar atıl haldeki binanın yanındaki bahçede çocuk cesedi buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemelerde cesedin 6 yaşındaki Suriyeli Fatma Elmuhammed'e ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelerde köpek saldırısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen çocuğun cesedi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

MAMAK'TA DEFNEDİLECEK

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceği belirtilen Elmuhammed'in cesedindeki ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli durum olmadığı öğrenildi.

Ölen kızın üzerinde kıyafet olmaması ve cansız bedenin küllerin üzerinde bulunması dikkat çekerken, cenazesinin Adli Tıptaki işlemelerin ardından Mamak'ta yer alan Ortaköy Mezarlığına defnedileceği aktarıldı.

Elmuhammed'in dört çocuklu ailenin 3'üncü çocuğu olduğu belirtildi.

"KÖPEK KIZIMIN ELBİSELERİNİ ÇIKARAMAZ"

Kızının yakılarak öldürüldüğünü ileri süren baba İbrahim Elmuhammed, "Kızım kardeşi ile bakkala gitmişti. Eve geldikten sonra tekrar gitti ama bu kez geri gelmedi. Bir süre sonra annesi komşularımızla birlikte aramaya çıktı ama bulamadı. Metruk binadaki bir kişi ilk başta eşimin içeri girmesine izin vermemiş. Ardından iki kez ablam gelmiş ona da müsaade etmemiş. Daha sonra annem o adama, kızımı görüp görmediğini sorunca, ‘Kulaklarım duymuyor' diye cevap vermiş ama normalde duyuyordu, bir problemi yoktu.

Annem ve eşim o sırada yerde kızımın montunu görmüş. Daha sonra da diğer elbiseleri ile karşılaşmışlar. Üzerini naylonla örtüp yakmaya çalışmışlar kızımı. Anladığım kadarıyla kızım öldükten sonra cesedini buraya getirmişler.

Vücudunda köpek ısırıkları var ama o köpek kızımın elbiselerini nasıl çıkarmış olabilir. Çocuğumun üzerinde hiç kıyafet yoktu. Bir sebep olduğunu düşünüyorum ve şüphelendiğim birileri var ama insanlara da iftira atmak istemiyorum" dedi.

"MAHALLEMİZDE ÇOK FAZLA KÖPEK VAR"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Osman Erdem, "Çocuğun ailesi yanıma gelerek kaybolduğunu söyledi. Cami imamı ile görüştük. Minareden kayıp çocuk olduğuna dair anons geçildi. Bir süre sonra çocuk cesedi bulunduğunu söylediler. Geldiğimde çocuğun cesedini yerde gördüm. Kalçası ve vücudunun bazı yerleri yenmiş gibiydi, parçalanmıştı. Cesette yanık izleri vardı. Saçı da yoktu, kel haldeydi. Çocuğun tişörtü ve montu yerdeydi, onlarla üzerini örttüm. Sağlık ve polis ekiplerini aradım.

Olay yerine gelerek müdahale ettiler. Farklı şeyler söyleniyor ama olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Bu bina 2 senedir metruk halde. Polisler inceleme başlattı. Ceset yeni gibi görünmüyordu. Bence en az bir günlük cesetti.

Sanki bir boğuşma olmuş. Etrafta kan izleri vardı. Köpek saldırısı olsaydı en azından sesleri duyardık. Mahallemizde çok fazla köpek var. Saldırma olayları yok ama sayıları çok fazla. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Emniyet araştıracaktır" ifadelerine yer verdi.