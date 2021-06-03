Ankara'da polis otosuna saldırıp, kaçmaya çalıştı

Çok sayıda suç kaydı bulunan eli bıçaklı saldırganın, polise saldırdığı ve polis aracına binerek kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde vatandaşlar, polisi arayarak Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde elinde ekmek bıçağı olan ve yarı çıplak gezen bir şüphelinin çevreyi rahatsız ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören ve birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Arslantaş (35), polis otosunun camını kırdı.

POLİS OTOSUNA BİNİP KAÇMAYA BAŞLADI

Saldırı üzerine, polis otosundaki yolcu konumundaki polis memuru araçtan çıkarak Arslantaş'ı etkisiz hale getirmek için art arda ateş etti.

Ayağından yaralanan Arslantaş, polis otosuna binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ankara'da polis otosuna saldıran şüpheli, kaçmaya çalıştı VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Arslantaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, o anların saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.