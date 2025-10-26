Abone ol: Google News

Ankara'da pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:16
Ankara'da pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
  • Ankara'nın Altındağ ilçesinde pompalı tüfekli kavgada 1 kişi öldü.
  • Gazi Karaca hayatını kaybederken, F.T. yaralandı.
  • Polis, kaçan zanlıyı arıyor.

Ankara'da Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu.

KAVGADA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri