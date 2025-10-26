Ankara'da pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde pompalı tüfekli kavgada 1 kişi öldü.
- Gazi Karaca hayatını kaybederken, F.T. yaralandı.
- Polis, kaçan zanlıyı arıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara'da Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu.
KAVGADA BİR KİŞİ ÖLDÜ
Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.