Ankara Pasinler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki çocuklara mısır ikram etti.

Kendi yetiştirdiği mısırları Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ne kamyonetle getiren şehit babası, şehidin annesi Çiğdem Sürücü ile mısırları çocuklara dağıttı.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNİ YAŞATACAK YALNIZCA SİZLERSİNİZ"

Burada konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehitlerin aziz hatırlarını yaşatmak, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu, çocuklara aktarmanın kendilerinin en büyük görevi olduğunu belirtti.

Aykut, açıklamalarının devamında şu ifadelerde bulundu:

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Vatanımıza sahip çıkacak, şehitlerimizin emanetini yaşatacak olan yalnızca sizlersiniz. Bugün burada aldığınız mesajlar sizlerin yolunu aydınlatacak, vatanımızı, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı her zaman yüreğimizde hissederek ülkemize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür ve sağlık diliyorum.

"DEDELERİ OLARAK HER ZAMAN YANLARINDAYIM"

Her zaman çocukların yanında olacağını belirten şehit babası Sürücü, yaptıklarıyla bir nebze de olsa koruma altındaki çocukların gönüllerini almak istediğini açıkladı.

Sürücü, devamında şöyle konuştu:

Ben, 15 Temmuz'dan sonra Kıbrıs ve Çanakkale'ye gittim, şehitlikleri ziyaret ettim. İnsan, onları görünce 'O şehitler, bu vatan için canlarını verdiler, biz de madem canımızı veremiyoruz, bizim de malımız feda olsun.' diye bu hayrı yaptım.



Buradan da herkese sesleniyorum: Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Ben de kendi tarlamda ürettiğimi mısırları getirdim. Ayçiçeği de getirecektim ama unuttum. Onu da çocuklarımıza başka bir zaman getireceğim.



Dedeleri olarak her zaman yanlarındayım. Her zaman canımla, Rabb'imin bana verdiği malımla sizin yanınızda olacağım.

Herkesin önünde size söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım.