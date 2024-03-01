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Ankara'da seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Ankara'da seyir halindeki araç cayır cayır yandı Yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangında yaralanan olmadığı tespit edildi.