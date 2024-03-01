Ankara'da seyir halindeki araç cayır cayır yandı

DHA
Ankara'da korkutan yangın...
İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yolcular tahliye edildi
Şoför durumu fark edip, yola devam etmeyerek yolcuları tahliye etti.
Yolcu otobüsünden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
Vatandaşların çıkan yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürmeyi başardı.
Sağlık ekipleri yolcular arasında yaralanan olmadığını tespit etti.
Otobüs kullanılmaz hale geldi
Çıkan yangın sonucunda yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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