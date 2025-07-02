Ankara'da site kapısının önünde bekleyen çifte otomobil çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olayda C.Y., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra otomobiline bindi.

KAPININ ÖNÜNDE BEKLERLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada otomobil hareket edip, sitenin demir kapısına ardından da kapının önünde bekleyen komşusu Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı.

Bir çocuk ise kaçarak son anda kurtuldu. Merve Cebe, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Eşi ise hafif yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Sürücü C.Y. ve çevredekiler, aracı kaldırıp Merve Cebe'yi çıkardı. Yaralı çift, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Merve Cebe’nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAYIT ALTINDA

Görüntüde C.Y.'nin bindikten sonra otomobilin hareket ettiği, kapıyı kırıp, bekleyen çiftin üzerinden geçtiği görüldü.

Aracın altında kalan Merve Cebe'nin kurtarılma anı ve yaşanan panik de görüntüye yansıdı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS"

Olayla ilgili konuşan komşu Ecem Atıcı, sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bir anda oldu her şey aslında. Kadın bağırıyordu. Ondan sonra bir anda araba hızla hareket etti. Önce kapının kırılmasını gördük, sonra insanların ezilmesini gördük derken bağırış çağırış, kalabalık.



Çocuklara çarpmamış olması büyük bir tesadüf. Gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü saniyelik bir şeydi. Onlar da kalabilirdi arabanın altında. Çocuklar çok ağlıyordu, çok üzülmüş, korkmuşlardı.