Ankara'da sokak köpeklerinden kaçan kızını korumak isteyen baba bebeğini düşürdü Kızına başıboş köpeklerin saldırdığını gören baba kurtarmak için koşarken kucağındaki küçük çocuğuyla yere düştü. 1 yaşındaki çocuğu feci şekilde yaranırken, köpeklerin kaçmasıyla küçük kız da saldırıdan kurtuldu. Olay anı ise kameraya yansıdı.

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İHA

Bitmek bilmeyen bir başıboş köpek saldırısı daha...

Bu kez olayın adresi Ankara.

Mamak ilçesinde baba Mustafa Tekin, eşi ve 3 çocuğuyla akraba ziyaretinden dönerken korku dolu anlar yaşandı.

4 köpek saldırıya geçti

Evlerinin bulunduğu sokağa girdiklerinde 2’inci sınıfa giden Elif’e 4 başıboş köpek saldırdı.

Köpeklerin Elif’e saldırıldığını gören baba Mustafa Tekin, kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf’la kızını köpeklerden kurtarmak için koşmaya başladı.

Kucağındaki bebeğiyle düştü

Kızını köpeklerden kurtarmak için koşan baba Tekin dengesini kaybederek kucağındaki Yusuf’la birlikte düştü.

Babanın koştuğunu gören köpekler kaçtı. Düşme esnasında feci yaralanan küçük Yusuf ve kolu çıkan baba Tekin kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Öte yandan, köpeklerin küçük kıza saldırdığı ve babanın kucağındaki çocuğuyla kızını kurtarmak için koşarken düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı"

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak isteyen baba Tekin, “Misafirlikten geliyorduk, akşamüzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımda ufak bebeğim de vardı 1 yaşında, kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşünce de köpekler de kaçtı. Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savunabilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum.” dedi.

"Cesaret edemiyorum çıkmaya"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Elif, “Ben çok korkup ileriye doğru gittim. Sabah 8.30’da okula gidiyorum, bazen bizim okulun oralarda var. O olay yaşandığı için cesaret edemiyorum çıkmaya o yüzden korkuyorum köpeklerden.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)