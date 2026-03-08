İran’ın esir asker açıklamasına ABD'den yalanlama

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi.

"GERÇEĞİ UZUN SÜRE SAKLAYAMAZLAR"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM’DAN İDDİAYA YANIT GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, söz konusu iddiayı yalanladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.

CENTCOM, daha önce İran savaşında 6 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.