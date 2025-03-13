DHA

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

8 YILDAN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un, 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan da 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada, başka davadan hükümlü olarak tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

SUÇLAMALAIR KABUL ETMEDİ

Sanık Ümitcan Uygun, savunmasında suçlamaları reddederek, "Olay günü arkadaşımın eğlencesine gideceğimiz için Sema ile tartıştık. Asker eğlencesi olduğu için Sema'yı götürmek istemedim, bunun üzerine tartışma oldu. Telefonu uçak moduna aldım. Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var, olayın öncesinde olan bir olay. Zaten biz Sema ile karı koca ilişkisi yaşıyorduk, tartışmalarımız oluyordu.

O videoda astım hastası olduğu için bayıldı. Sema'nın gece kulübünde çalıştığını bütün ailem öğrenmiş. Ailem onu kabul etmeyince aileme rest çekip onunla yaşamaya başladım. Aramızda her evli çift gibi sözlü tartışmalar olmuştur ama onun haricinde bir darp olmamıştır. Takdir yüce mahkemenizindir" ifadelerini kullandı.

"DİŞLERİNİZİ SÖKERİZ DİYE TEHDİT EDİYOR"

Sema Esen'in annesi Hatun Esen ise "Ben anneyim, ellerimle yıkadım yavrumu. Her yeri mosmordu, benim yavrum toprakta çürüyor, o da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Mezarının açılmasını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Esen ise "En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Sürekli tehdit ediliyoruz. Erol Uygun bizi, 'Dişlerinizi sökeriz' diye tehdit ediyor. Allah benim canımı alana kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Himmet Esen de şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Karı koca hayatını yaşadığını söyledi ama o eziyetleri yaptı, çalıştırıp parasını yedi. Karı koca hayatı diyor, öyle yerlerde çalıştırması delikanlılığa sığar mı" diye konuştu.

"ÖLDÜRÜYORLAR BENİ DİYE BAĞIRIYORDU"

Tanık olarak dinlenen Sema Esen'in komşusu L.K. ise "Onlar binaya taşındıktan sonra anormal sesler duymaya başladım. Bağırma, dövme sesleri, Aleyna'nın sesleri; 'Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, 'Bana eziyet ediyor, ne yapmalıyım' dedi. 'Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. 'Sizin yüzünüzden dinlenemiyorum' diyordum.

Her gün aynı şeyler; dayak, bağırmalar, Aleyna beni, 'Merdivenden inme, seni atar' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım zaten. Benden yedek telefon istemişti Aleyna, Ümit telefonuna el koyduğu için birilerini arayabilmek için. Ben de olmadığını söyledim" dedi.

Geçmişte Sema Esen'le aynı yerde çalıştıklarını söyleyen tanık M.G., "Ümit'in mekana gelerek, başka kızlarla oturup Sema'ya, 'Sen ödeyeceksin' dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit'in Sema'nın elinden zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema'nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm" diye konuştu.

"İNTİHAR ETMESİNİ İSTESE EVLENMEYİ DÜŞÜNMEZDİ"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Birol Uygun da tanık sıfatıyla mahkemede konuştu. Uygun, "Aleyna’yla çok yakın olduklarını biliyordum. Bir insan intihar etmesini istese, evlenmeyi düşünmezdi" dedi.

Tanık B.G. ise "Ümit benim yakın arkadaşım olur, Aleyna da sevgilisiydi. Evleneceklerini biliyordum. Araları iyiydi. Aleyna'nın ailesiyle sorunları olduğunu biliyordum. Darbettiğine şahit olmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Sema Esen’in hayatını kaybettiği dairede tekrar keşif yapılması talebinin reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edilirken, sanığın 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının dava dosyasına eklenmesine karar verdi. Olayın yaşandığı mesken yakınında bulunan binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılması talebi de reddedilip, duruşma ertelendi.