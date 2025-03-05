Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 360 gram kokain ele geçirildi

AA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başarılı bir operasyona imza atıldı..
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Anadolu Otoyolu Akıncı Gişelerinde bir aracı durdu.
Ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.
8 KİLO 360 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, aracın hava yastığı bölümünde halatlı düzenekle açılır kapanır zula sistemi içinde 8 kilo 360 gram kokain ele geçirdi.
Araçtaki E.S. ve İ.E. gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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