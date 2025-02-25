Ankara'da üzerine benzin döktüğü otobüs şoförünü yakmaya çalıştı

İHA

Ankara'da Altındağ'ın Ulus semtinde sabah saatlerinde meydana gelen skandal olayda, A. K., Çankaya'dan M.D. idaresindeki belediye otobüsüne bindi.

Olayda, A. K.'nin yanındaki benzini şoför kabinine dökerek ateşe verdiği öğrenildi.

RUH SAĞLIĞININ BOZUK OLDUĞU VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ruh sağlığı bozuk olan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A. K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Hafif yaralı şoför M. D.'nin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Olay anında otobüste saldırgan ve şoför harici kimsenin olmadığı aktarıldı.