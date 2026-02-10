Ankara'da zihinsel engelli çalışanı vince asan 3 kişi tutuklandı

- Ankara'da zihinsel engelli bir çalışanı ayağından vince asan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
- Mağdurun yüzde 61 zihinsel engelli olduğu belirlendi ve olaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.
- Tutuklanan şüpheliler, "eziyet" ve "tehdit" gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.
Ankara’da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada tepkiler odağına oturdu.
Harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "tehdit", "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B., M.Ş. ve N.A. tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı.