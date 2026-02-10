Ordu'da acı tesadüf: İki kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Abone ol: Google News

Gülyalı ilçesinde yaşayan Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşler, yaklaşık 10 gündür gördükleri hastane tedavisinin ardından aynı gün içinde, iki saat arayla yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 19:16
Ordu'nun Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Safinaz ve 65 yaşındaki Hasan Kahraman kardeşler, yaklaşık 10 gün önce farklı rahatsızlıklar geçirerek, hastaneye kaldırıldı.

Safinaz Kahraman, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde saat 07.00 sıralarında doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

AYNI YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE İKİ SAAT ARAYLA HAYATA VEDA

Hasan Kahraman ise tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede, kardeşinden yaklaşık 2 saat sonra saat 09.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşlerin cenazesi, yarın Turnasuyu Mahallesi Kapıcılı Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedilecek.

