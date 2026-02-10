Ordu'da acı tesadüf: İki kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

- Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşler, farklı hastalıklar nedeniyle hastanede gördükleri 10 günlük tedavi sonrası aynı gün içerisinde iki saat arayla vefat etti.
- Safinaz Kahraman Ordu Devlet Hastanesi'nde saat 07.00'de, Hasan Kahraman ise kentteki özel bir hastanede saat 09.00'da hayatını kaybetti.
- Kardeşlerin cenazesi, Turnasuyu Mahallesi Kapıcılı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.
Ordu'nun Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Safinaz ve 65 yaşındaki Hasan Kahraman kardeşler, yaklaşık 10 gün önce farklı rahatsızlıklar geçirerek, hastaneye kaldırıldı.
Safinaz Kahraman, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde saat 07.00 sıralarında doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
AYNI YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE İKİ SAAT ARAYLA HAYATA VEDA
Hasan Kahraman ise tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede, kardeşinden yaklaşık 2 saat sonra saat 09.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşlerin cenazesi, yarın Turnasuyu Mahallesi Kapıcılı Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedilecek.