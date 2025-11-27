Abone ol: Google News

Ankara’da zincir marketlere dadanan hırsız yakalandı

6 farklı zincir marketten hırsızlık yaptığı belirlenen S.A., yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 22:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda S.A. isimli şüphelinin Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 6 farklı zincir marketten hırsızlık yaptığını tespit etti.

KASALARIN ÇEVRESİNDEKİ KOLİLERİ ÇALDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin detaylı incelemelerine göre, S.A., marketlere girerek kasaların çevresinde bulunan kolileri aldığı belirlendi. Şüphelinin toplam 46 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

İl genelinde yapılan denetimler sırasında S.A., polis uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

S.A.’nın zincir marketlerdeki hırsızlık anları, marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı ve olay böylelikle belgelendi.

