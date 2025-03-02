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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu.

Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.

Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı.

AİLENİN TALEBİYLE YENİDEN BAŞLADI

Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.

Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

İLERİ TEKNOLOJİ CİHAZLARIYLA ARANDI

Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme drone'u ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi.

Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelenirken ırmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçların suya girememesi sebebiyle aramalar, ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.