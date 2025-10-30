Antalya'da 4 bin 100 tonluk akaryakıt hırsızlığı: 3 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, akaryakıt hırsızlığıyla ilgili yürüttükleri soruşturmada büyük bir akaryakıt açığı tespit etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtları ile TP Petrol Dağıtım AŞ’nin bildirimleri arasında 24 Ekim verilerinde tutarsızlık görüldü.

RAFİNERİDEN SUÇ DUYURUSU

Rafineri firması, kendi adına faturalandırılan akaryakıt ürünlerinin bilgisi dışında satıldığını iddia ederek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi üzerine KOM ekipleri 26 Ekim’de şirketin yönetim kurulu ve çalışanlarına operasyon düzenledi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KAÇTI

Operasyon kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ve üst düzey yöneticilerden A.Ç.Z.’nin yurt dışına firar ettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİDEN 3 YÖNETİCİ TUTUKLANDI

İstanbul’da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalanan H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden firmanın eski genel müdürü C.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şirketin mevcut genel müdürü M.B., ikmal müdürü H.G. ve Antalya’daki tesis müdürü O.E.C., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 BİN 100 TON AKARYAKIT ÇALINDI

Soruşturma kapsamında eksik olan akaryakıt miktarının yaklaşık 4 bin 100 ton olduğu öğrenildi.