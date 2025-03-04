Antalya'da 4. kattan düşen kadın öldü

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. katındaki mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma S. hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu ağır olan 53 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.