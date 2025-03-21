DHA

Antalya'nın Fatih Mahallesi’nde eşi ve üç çocuğuyla yaşayan Ali Can Demirci (33), 29 Haziran 2024 Cumartesi günü arkadaşları N.Ö., A.K., H.K. ve M.B. ile birlikte Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Mahallesi Belediye Caddesi yakınlarında bulunan ormanlık alana eğlenmek için gitti. Ancak, o günden sonra bir daha eve dönmedi ve cep telefonuna da ulaşılamadı.

Eşinin kaybolduğunu fark eden Demirci’nin ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, olay günü yanında bulunan dört arkadaşı gözaltına alındı. A.K.’nın ifadesinde, grubun sahil parkına girdikten yarım saat sonra H.K.'nin oradan ayrıldığını, N.Ö.'nün ise alkolün etkisiyle bayıldığını ve sabah uyandığında arkadaşlarının yanında olmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

KAYIP VAKA İÇİN TV PROGRAMINA ÇIKTILAR

Kayıp vakasıyla ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilemeyince, Ali Can Demirci’nin ailesi ve yakınları, ulusal bir televizyon kanalına çıkarak araştırmanın derinleştirilmesini talep etti. Ancak programda da herhangi bir somut sonuca ulaşılamadı.

ORMANDA İZ BULUNDU: ARAMA BAŞLATILDI

Ali Can Demirci’nin kardeşi Mehmet Ali Demirci, ağabeyinin arkadaşı M.B.’den, cesedinin ormanda olduğu yönünde bir bilgi aldığını iddia etti. Bunun üzerine belirtilen adrese giden Mehmet Ali Demirci, olay günü orada bulunanlardan birine ait bir ayakkabı buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede Cinayet Büro Amirliği, Suç ve Araştırma ekipleri, olay yeri inceleme uzmanları ve kadavra köpeği ‘Mia’ sevk edildi. Polis, önce aileyle görüştü. Ancak tam bu sırada, M.B.’nin olay yerinden kaçtığı fark edildi. Bunun üzerine ekipler, M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, envanterine yeni eklenen ‘Yer Altı Görüntüleme Cihazı’ ile olay yerinde detaylı tarama yaptı. Cihaz, 2 metre derinliğe kadar görüntüleme sağlayarak olası izleri tespit etmek için kullanıldı. Aynı zamanda, kokuya duyarlı kadavra köpeği ‘Mia’ da arama çalışmalarına katıldı. Ancak, yapılan kapsamlı incelemelere rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Tam 8 ay 20 gündür kayıp olan Ali Can Demirci’nin ailesi, araştırmalardan bir sonuç çıkmayınca evlerine döndü. Soruşturma ise belirsizliğini koruyor.