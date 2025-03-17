Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi'nin klima dış ünitesini çaldılar

İHA

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kökez Mahallesi'nde bulunan 4 Nolu Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezi'ne ait iki katlı binanın giriş katında yer alan klima dış ünite motorlarından biri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Çalışanların durumu fark etmesiyle hemen olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında, güvenlik kameraları gözden geçirilip parmak izleri alındı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Sağlık merkezi çalışanları, sabah işe geldiklerinde klimadan ses gelmediğini fark ettiklerini, dışarıya bakarak motorun çalındığını gördüklerini ifade etti.