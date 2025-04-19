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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, Sorgun Üst Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç, yine kırmızı ışıkta bekleyen Selahattin D.'nin kullandığı otomobile, o otomobil de önünde bulunan Ramazan S.'nin kullandığı otomobile çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa S. ve aynı araçta bulunan Gizem A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kazanın ardından Şelale Polis Karakoluna götürülen hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö.'nün 186 promil alkollü olduğu belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince alkollü sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı