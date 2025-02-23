Antalya’da aniden ortaya çıkan hortum paniğe yol açtı

İHA
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde aniden hortum oluştu.
Paniğe yol açan hortum, çilek seralarında hasara yol açtı.
KOPAN PARÇALAR METRELERCE HAVAYA SAVRULDU
Hortumun etkisiyle seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
OLAYDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI
Bölgedeki vatandaşlar, hortumun oluşturduğu manzarayı korku dolu gözlerle izlerken, olay kısa süreli paniğe neden oldu.
Hortumun ardından üreticiler, seralarında oluşan zararı tespit etmeye çalıştı.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, seralarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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