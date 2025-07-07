Antalya'da apart otelde korkutan yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkutan yangın...
Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Navalıoğlu Sokak'ta bulunan bir apart otelin odasında meydana geldi.
Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının meydana geldiği katta maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Olay sırasında apartta konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.