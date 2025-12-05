Antalya'da aracın çarptığı yaya, metrelerce savruldu

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Mehmet F. Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç yayaya çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle yaya Hasan K. yola savruldu ve hastaneye kaldırıldı.
- Hasan K.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracın çarptığı yaya, ölümden döndü.
Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet F. Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Kumyolu ışıklı kavşakta Alparslan Türkeş Bulvarı’na geçmek için yola fırlayan Hasan K.'ye çarptı.
YOLA SAVRULDU
Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.