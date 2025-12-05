İstanbul'da gürültü yapan oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi'nde 16 Kasım'da, bir otomobil tamirhanesinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Yapılan incelemede olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerindeki araçlardan birine kurşun isabet ettiği belirlendi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞTIKLARINI İFADE ETTİ

İş yeri sahibi, yakındaki metruk binada yaşayan bir kişinin gürültü yaptıkları iddiasıyla sık sık kendileriyle tartıştığını söyleyerek olay günü de iş yerinin önüne bir kez daha geldiğini ve hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını söyledi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan U.E. gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli U.E.'nin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.