Eskişehir'de motosikletliye çarpıp kaçtı

- Eskişehir'de bir otomobil, Odunpazarı'nda hızlı bir şekilde motosiklete çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi havada takla atarak yere düştü.
- Araç sürücüsü hız kesmeden olay yerinden kaçtı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Eskişehir'de ilginç kaza....
Kaza, Odunpazarı İlçesi Erkeköy Mahallesi Poli ve Bozkır Sokak kesişiminde meydana geldi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, otomobil sokak kesimindeki diğer sokak üzerinde ilerleyen motosiklete oldukça hızlı bir şekilde çarptı.
TAKLALAR ATARAK YERE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi, havada taklalar atarak yere düştü.
"ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI"
Kazadan sonra hız kesmeden kaldırıma çıkarak araç sürücüsü ise "Vicdansızlığın bu kadarı" dedirtti.
Kaza sonrası motosikletteki 2 kişinin kendilerine çarpan aracın arkasından bakakaldığı görüldü.
Öte yandan kazada, aracın önünün havaya kalktı görüldü.