Antalya'da arızalanan park halindeki otomobile hafif ticari araç çarptı

Serik ilçesinde yolda arızalanıp emniyet şeridine park edilen otomobile hafif ticari araç çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 20:04
  • Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki arızalı otomobile hafif ticari araç çarptı.
  • Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
  • Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde faciadan dönüldü.

H.Ç.’nin kullandığı otomobil arızalanınca, sürücü aracını emniyet şeridine park etti.

Kısa bir süre sonra A.A.’nın kullandığı hafif ticari araç otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ve eşi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Araçta kazayı yara almadan atlatan iki kardeş gözyaşları içerisinde kalırken, itfaiye ve sağlık ekipleri çocukları teselli etti.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

