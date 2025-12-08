Abone ol: Google News

Bursa'da Uludağ yolu buz pistine döndü

Bursa'da yağmur ve kar yağışının etkisiyle kayganlaşan Uludağ yolunda virajı alamayan araçların çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 02:31
  • Bursa'da Uludağ yolunda yağmur ve kar nedeniyle kaygan zeminde araçlar virajı alamadı.
  • Araçlar kaygan yolu kontrol edemedi ve çarpışmalar meydana geldi.
  • Kazalarda can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.

Bursa'da Uludağ yolu Yiğitali mevkiinde yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Zirveden inen otomobillerin hızlarını ayarlamaya çalışsalar da yerlerin kaygan olması sebebiyle duramadığı görüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa Haberleri