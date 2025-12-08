Bursa'da Uludağ yolu buz pistine döndü

- Bursa'da Uludağ yolunda yağmur ve kar nedeniyle kaygan zeminde araçlar virajı alamadı.
- Araçlar kaygan yolu kontrol edemedi ve çarpışmalar meydana geldi.
- Kazalarda can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'da Uludağ yolu Yiğitali mevkiinde yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Zirveden inen otomobillerin hızlarını ayarlamaya çalışsalar da yerlerin kaygan olması sebebiyle duramadığı görüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.