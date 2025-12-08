Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Milas ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kemikler Mahallesi, 'koruma bölgesi' olarak belirlenirken Ağaçlıhoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak.

30 GÜN SÜRECEK

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.