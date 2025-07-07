Antalya'da aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, gece saatlerinde kafesinden kaçtı.

Parkın yakınındaki ormana giren Zeus, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan çifti Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görülen aslan için avcılar harekete geçti.

ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

Zeus, avcılar tarafından sakince yakalanamayınca, tüfekle öldürüldü.

Olay sonrası hayvanat bahçesi sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

HAYVAN PARKI MÜHÜRLENDİ

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Ekipler, burada bir süre çalışma yaptıktan sonra işletmeyi mühürledi.

ASLANLA MÜCADELESİNİ ANLATTI

Olay anını anlatan çiftçi Kır, "Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, 'Kimse yok mu' dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.