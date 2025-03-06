Antalya'da baş ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı

DHA

Antalya'nı Kumluca ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, şiddetli bir baş ağrısı yaşadı.

İlaçlarla ağrıyı geçiremeyen çocuk, hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.

AYNI GÜN RAHATSIZLANDI

Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

15 GÜN SONRA ÖLDÜ

Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

15 gündür hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.