Antalya'da bekçilerin dur ihtarına uymadı: Denetim yapan il emniyet müdürüne yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde Cihan G.'nin kullandığı camları film ile kaplı otomobil, ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracı görevlilerin üzerine sürüp, kaçmaya başladı.

Olayın telsiz anonslarına yansıması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için önlem aldı.

EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ara sokaklardan hızla ilerleyen ve sokağa çıkan aracı tekrar durdurmak isteyen polis ekibinin de dur ihtarını dikkate almayan otomobil sürücüsünü durdurmak için ekipler havaya ateş açtı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN BULUNDUĞU GRUBUN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Otomobil sürücüsü, tüm uyarılara rağmen bir kez daha ekiplerin üzerine aracı sürerek kaçmayı sürdürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada araç sürücüsü, göreve geldiği ilk günden bu yana Zeytinköy'de uyuşturucu ile mücadele amacıyla bölgede denetim ve ekiplerin çalışmalarını sık aralıklarla takip eden Antalya İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü.

Aracın hızla üzerlerine doğru geldiği fark eden İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve beraberindekiler, uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeyi sürdüren otomobilin saldırı niteliğinde olabileceği değerlendirerek bir kez daha dur ikazında bulunduktan sonra önce havaya ardından da otomobilin lastiklerine doğru ateş açtı.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan araç, jantlarının üzerinde birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından kapatılan sokak çıkışında durduruldu.

Araçtan inmeleri yönünde uyarı yapılan otomobilde bulunan Cihan G., Hüseyin K., Görkem D., Murat D. ve Musa G. ekiplere direndi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen diğer ekiplerin yardımıyla 5 şahıs gözaltına alındı.

Ayağından yaralandığı öğrenilen Hüseyin K., adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ALMAYA GELDİLER

Ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçan ve İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun bulunduğu grubun üzerine araç süren sürücü Cihan G.'nin ilk ifadesinde, arkadaşları ile otomobille gezmek amacıyla dışarı çıktıklarını ve alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu madde temin etmek amacıyla Zeytinköy bölgesine geldiklerini ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi.

Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.