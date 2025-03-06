İHA
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda müstakil evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Mahalle sakinleri, ekiplere gündüz işe giden ailenin küçük çocuklarını evde yalnız bıraktığı bilgisini verdi.
EVDE KİMSEYE RASTLANMADI
Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, dumanların sardığı gecekondudaki yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü.
İçeride küçük çocuğun olabileceği ihtimaline karşı evde arama yapan itfaiye ekipleri, evde kimseye rastlamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çocukların birkaç gün önce aile tarafından devlet korumasına verildiği öğrenildi.
Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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