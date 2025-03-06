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Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe sebep oldu Kepez ilçesinde bir evde yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde 2 aylık bir bebeğin olduğu iddiası ise ekipleri alarma geçirdi.