Antalya'da depremin simge fotoğrafını kumaş parçalarıyla tuvale aktardı Geri dönüşüm sanatçısı Aydın Yalçınkaya, depremin simge fotoğraflarından Azerbaycanlı Server Beşirli'nin aracının üzerine yüklediği yorganlarla çekilen fotoğrafı tuvale aktardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Felaketin duyulmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım için kurtarma ekipleri yola çıktı.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber olundu.

Fotoğraf gündem oldu

Azerbaycan'da köylülerden topladığı yorganları, Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'nin fotoğrafı, gündem oldu.

Bu fotoğraf karesi, depremin simge fotoğrafları arasında yer aldı.

Tuvale aktarıp resmetti

Antalya'da yaşayan geri dönüşüm sanatçısı Aydın Yalçınkaya, bu simge fotoğraf karesini, atık kumaş parçalarını parça parça birleştirerek tuvale aktarıp, resmetti.

"Yaşanan felaketi sanatımla ifade etmek istiyorum"

Önümüzdeki günlerde diğer simge fotoğrafları da kumaş parçaları kullanarak tuvale aktaracağını belirten Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı: