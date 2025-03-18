Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira ele geçirildi

AA

Antalya'nın Serik ilçesinde, başarılı bir çalışma düzenlendi..

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini gerçekleştiriyor.

45 BİN 600 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.