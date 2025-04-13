Antalya Konyaaltı Sahili'nin kıyı bandında bir süre uyuyan, uyandıktan sonra kendi kendine konuşan kimliği belirsiz erkek, kıyafetleriyle denize girdi.

Denizde de kendi kendine konuşan kişinin yüzüstü hareketsiz şekilde olduğunu gören 2 kişi, suya girerek onu kıyıya çıkardı.

DENİZDEN ÇIKARILAN ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibi, 55-60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELİYORDU"

Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı şöyle konuştu:

Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık.



Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti.