Antalya'da evine yaklaşan alevlerden kurtarılan kadın, tekerlekli sandalyeyle uzaklaştırıldı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında ağaçlık bir alanda yangın çıktı.

Kısa sürede zeytinliklere sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerledi.

YANGINA İTFAİYE ARACI VE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve TOMA sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE UZAKLAŞTIRILDI

Yangın sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Evine yaklaşan alevlerden son anda kurtarılan yaşlı ve felçli bir kadın, görevliler tarafından tekerlekli sandalyesiyle güvenli bir alana taşındı.

EVLERİN ÇATILARINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulundu.

Yangının etkilediği alanlarda yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

ALEVLERİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Bir aile, yangın sırasında küçük ağıldaki koyunlarını ve köpeğini serbest bırakarak tahliye etti.

Gözyaşları içinde evlerini kaybetme korkusunu yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ve çalışmalara destek olan komşularına minnettarlıklarını dile getirdi.

YANGIN YOĞUN ÇABAYLA KONTROLA ALTINA ALINDI

İtfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın tamamen kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında yaklaşık 70 dekar ağaçlık ve zeytinlik alanın yandığı bildirildi.