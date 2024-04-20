Antalya'da fırtınada denize giren genç, insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı Sarı kodla uyarılan kentteki fırtınaya aldırış etmeden denize giren 19 yaşındaki genç boğulma tehlikesi yaşadı. Yardıma koşan dalış eğitmeni ile genci, deniz polisinin 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı.

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AA

Antalya'da yağış ve fırtına etkili oluyor.

Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı.

Açığa sürüklendi

10 yaşındaki Bedirhan Kiril de buna aldırış etmeden denize girdi.

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dalış eğitmeni yardıma koştu

Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi.

Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.

'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı

İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı.

Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi.

Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor"

Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)