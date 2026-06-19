ABD: İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

ABD-İran görüşmesinin ertelenmesi sonrası İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.

Ancak öğleden sonra yaşanan bir gelişme, bölgedeki tansiyonun düşmesi umutlarını yeniden yeşertti.

ATEŞKESTE ANLAŞTILAR

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlandı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, tarafların bugün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu.

Yetkili, anlaşmanın ABD ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini belirterek gün içinde yaşanan çatışmaların ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti.

İSRAİLLİ BAKANLARIN İDDİASI TAMAMEN FARKLIYDI

Bugün erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesin ilanıyla tamamen ters düşen açıklamalarda bulunmuştu.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu ve Hizbullah'ın ateşkesi ihlal eden her girişimine "büyük bir güçle" karşılık verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun “gerektiği sürece” Lübnan'dan çekilmeyeceğini vurgulayarak, “Askerlerimize ya da topraklarımıza saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz. Hizbullah'a çok ağır bedel ödeteceğiz.” demişti.

ARAKÇİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in dört İsrail askerinin Lübnan'da öldürülmesinin ardından yaptığı "Tüm Lübnan yanmalı." paylaşımına sert tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Ben Gvir'in sözlerinin "rastgele söylenmiş çılgınca ifadeler değil, İsrail rejiminin ulusal güvenlik bakanına ait resmi bir açıklama" olduğunu belirtti.

İsrail yönetimini "soykırımcı bir ölüm tarikatı" olarak nitelendiren Arakçi, "Tel Aviv merkezli bu yapı tüm insanlık için bir tehdittir. Tek çıkarı kalıcı savaştır." ifadelerini kullandı.