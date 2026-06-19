2026 Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! Tribünlerin gözü Hırvat modele çevrildi
2022 Katar Dünya Kupası’nda tarzıyla dikkatleri çeken Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası tribünlerinde yeniden objektiflere yansıdı.
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2022 Katar Dünya Kupası’ndaki tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Hırvat model Ivana Knöll, tribünlere geri döndü.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yeniden boy gösteren ünlü Hırvat model, İngiltere ile oynanan mücadelede objektifleri üzerine çekmeyi başardı.
Kırmızı-beyaz damgalı ikonik Hırvatistan kombinleriyle tribündeki yerini alan Knöll, poz vermeyi ihmal etmedi.
İşte, son hali...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi